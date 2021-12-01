УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
01.12.2021

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 1,16%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. По состоянию на 1 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. 445 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 30 ноября число безработных составляло 24 тыс. 698 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 253 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,16%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.11.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,17%

По состоянию на 24 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. 633 безработных. Об этом сообщает ...

24.11.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,17%

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2021. По состоянию на 24 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. ...

12.11.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 1,18%

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2021. По состоянию на 12 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. ...

24.08.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 1,56%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2021. По состоянию на 24 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 32 тыс. ...

18.12.2020 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 5,42%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2020. По состоянию на 18 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 114 тыс. ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18