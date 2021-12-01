Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 1,16%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. По состоянию на 1 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. 445 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 30 ноября число безработных составляло 24 тыс. 698 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 253 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,16%.