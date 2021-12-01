На полную реконструкцию ЦПКиО может потребоваться 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. На полную реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха имени (ЦПКиО) Маяковского может потребоваться 2 млрд руб. Такую сумму озвучил директор парка П. Зубакин во время выступления на заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству.
«По предварительным расчетам, вся реконструкция парка оценивается в 2 млрд рублей. Сумма слишком большая для городского бюджета. Даже при том, что парк в этом году планирует выйти на сумму доходов 150 млн рублей (в будущем — в два раза выше). Поэтому планируется привлечь средства концессионеров», — написал после заседания у себя в Facebook депутат Михаил Вечкензин.
Напомним, что в рамках реконструкции в ЦПКиО планируется организовать рекреационные зоны, площадки для активного отдыха и увеличить число газонов. Также в планах замена имеющихся аттракционов.
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