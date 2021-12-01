УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
01.12.2021

На полную реконструкцию ЦПКиО может потребоваться 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. На полную реконструкцию Центрального парка культуры и отдыха имени (ЦПКиО) Маяковского может потребоваться 2 млрд руб. Такую сумму озвучил директор парка П. Зубакин во время выступления на заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству.

«По предварительным расчетам, вся реконструкция парка оценивается в 2 млрд рублей. Сумма слишком большая для городского бюджета. Даже при том, что парк в этом году планирует выйти на сумму доходов 150 млн рублей (в будущем — в два раза выше). Поэтому планируется привлечь средства концессионеров», — написал после заседания у себя в Facebook депутат Михаил Вечкензин.

Напомним, что в рамках реконструкции в ЦПКиО планируется организовать рекреационные зоны, площадки для активного отдыха и увеличить число газонов. Также в планах замена имеющихся аттракционов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.08.2021 Администрация Екатеринбурга расширила территорию ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. Центральному парку культуры и отдыха (ЦПКиО) имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге ...

08.06.2021 В Екатеринбурге после пожара в ЦПКиО усилили охрану

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. Администрация Центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского (ЦПКиО) в ...

31.05.2021 Новым главой екатеринбургского ЦПКиО будет назначен Павел Зубакин

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Новым главой Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (ЦПКиО) в ...

30.09.2014 Фан-зона в ЦПКиО к ЧМ-2018 будет расширена

Территория площадки фан-зоны в парке Маяковского будет расширенна и благоустроенна. Об этом заявил заместитель главы ...

04.04.2014 На реконструкцию ЦПКиО в Екатеринбурге Свердловская область в 2014 году выделит 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с замглавы администрации ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18