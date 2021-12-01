Официальный курс доллара США снизился на 92 коп., евро — на 99 коп.

УрБК, Москва, 01.12.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 91,80 коп., до 73,97 руб., курс евро — на 98,80 коп., до 83,83 руб.