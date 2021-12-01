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01.12.2021

В России планируют изменить законодательство об ОКВЭДах для малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 01.12.2021. Минэкономразвития РФ подготовит изменения в законодательстве по определению общероссийских классификаторов видов экономической деятельности (ОКВЭД) для малого и среднего бизнеса. Такое поручение главе ведомства Максиму Решетникову дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Давно с этим надо навести порядок. Пожалуйста, подготовьте соответствующие изменения в законодательство, пусть коллеги их представят», — цитирует РИА «Новости» слова главы кабмина с заседания комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

М. Мишустин уточнил, что при разработке необходимо учесть в том числе мнение региональных предпринимателей.

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