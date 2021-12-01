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01.12.2021

Бывшего зампреда правления банка «Кольцо Урала» оштрафовали на 20 млн рублей за взятку генералу МВД

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Свердловской областной суд назначил штраф бывшему заместителю председателя правления банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплеву в размере 20 млн руб. за взятку бывшему главе УМВД Екатеринбурга генерал-майору Игорю Трифонову, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, О. Коноплев передал И. Трифонову 7,5 млн руб. за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка «Кольцо Урала».

В сентябре Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Олега Коноплева виновным в даче взятки и приговорил его к пяти годам условно. Судебное решение по делу Игоря Трифонова пока не вынесено.

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