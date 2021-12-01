В Свердловской области злоумышленники массово рассылают налогоплательщикам письма о возврате страховых накоплений

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Жители Среднего Урала стали получать электронные письма от «служб финансового мониторинга» с предложением возврата страховых накоплений «в связи с поправками в федеральный закон 167-ФЗ». Подобными спам-рассылками занимаются мошенники, Налоговая служба направляет информацию гражданам только через портал «Госуслуг» или в личный кабинет налогоплательщика, сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.
Все подобные письма содержат информацию о том, что возврат страховых накоплений, положенный в соответствии с внесением поправок в № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», невозможно сделать автоматически, поэтому необходимо пройти по указанной в письме ссылке.
Эксперты ФНС отмечают, что переходить по ссылкам в таких письмах нельзя. Как правило, далее пользователь попадает на страницу с просьбой ввести данные своей банковской карты. Недостоверной является и любая другая информация, содержащаяся в подобных сообщениях.
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