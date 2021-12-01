В 2021 году устройства для «умного дома» в сети «МегаФон Ритейл» стали покупать на 34% чаще

УрБК, Москва, 01.12.2021. В сети «МегаФон Ритейл» с начала 2021 года на 34% вырос спрос на товары для «умного дома» в натуральном выражении и на 41% — в денежном. Аналитики мобильного оператора предполагают, что рост потребности в таких товарах вырос в связи с увеличивающейся потребностью оптимизировать энергопотребление, повысить уровень комфорта и безопасности жилья.



В пресс-службе компании отметили, что пандемия оказала серьезное влияние на популярность устройств для «умного дома», поскольку граждане стали чаще проводить время дома.



За год аналитики «МегаФона» обнаружили несколько пиков продаж таких устройств: с января по март, когда большинство граждан учились и работали удаленно, в мае и октябре — в периоды нерабочих дней.



«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», — прокомментировал генеральный директор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин.



Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж на Среднем Урале — 61%. Лидером стала «Яндекс.Станция Мини», далее идут JBL Link Portable, «Яндекс.Станция Лайт».



В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 16%. Продажи этих устройств выросли в 4 раза количественно и в 2,5 раза — в деньгах. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 8%. В этих категориях жители чаще других брендов выбирали продукцию Яндекса. Например, самой популярной «умной» лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой — Яндекс YNDX-0007W.



За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» в Свердловской области выросла на 19%, до 4 тыс. 413 руб. Покупатели предпочитают выбирать «умную» технику в розничных магазинах. На долю покупок в салонах «МегаФона» пришлось 85% продаж против 15% в интернет-магазине. Екатеринбург вошел в список городов, где наиболее популярна автоматизация домов. Также в этом перечне Москва, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар.