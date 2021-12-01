В Свердловской области выявлено 704 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 1 декабря 2021 года федеральный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 179 тыс. 973 человека.



Также за сутки в области зарегистрировано 33 летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 462. За сутки из больниц выписано 489 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 157 тыс. 313 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 32 тыс. 837 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 669 тыс. 718 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 226 летальных случаев (всего 276 тыс. 419), выздоровели 35 тыс. 679 человек (всего 8 млн 364 тыс. 932).