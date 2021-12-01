Коммунальные службы Екатеринбурга задействуют 369 рабочих и 184 спецмашины для борьбы с гололедом

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга планируют сегодня, 1 декабря, вывести на борьбу с гололедом 369 сотрудников и 184 единицы техники: 27 комбинированных дорожных машин, 42 трактора, 6 снегопогрузчиков, 18 фронтальных погрузчиков, 55 самосвалов, 13 грейдеров, 6 бульдозеров, 12 машин «Скандия» и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



При помощи спецтехники коммунальщики будут убирать образовавшуюся ледяную корку, а затем засыпят на проблемных участках фракционный песок по всей ширине. Такая работа будет вестись как в центре Екатеринбурга, так и в отдаленных районах. Например, уборка пройдет на проспектах Ленина, Академика Сахарова, Космонавтов, улицах Педагогической, Коминтерна, Реактивной, Анатолия Мехренцева, Уральских Рабочих, Фронтовых Бригад, Тепличной.



«Учитывая нынешнюю погодную нестабильность, коммунальным службам поручено усилить работу по поддержанию нормативного состояние тротуаров, лестничных сходов, мостовых сооружений, остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам», — говорится в сообщении.



В администрации города также напоминают, что за состоянием дворовых территорий и внутриквартальных проездов должны следить обслуживающие организации — управляющие компании или ТСЖ. В том числе они ответственны за уборку снега и наледи.