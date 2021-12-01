Число микрофинансовых организаций в России с 2014 года сократилось в три раза

УрБК, Москва, 01.12.2021. Число микрофинансовых организаций (МФО) в РФ за последние семь лет сократилось в три раза. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.



«Рынок уже заметно консолидировался: в 2014 году было более 4 тыс. МФО, в середине 2021 года — 1 тыс. 300. Большое количество организаций ушли с рынка или не смогли на него выйти из-за ужесточения требований к финансовой устойчивости и к качеству оказываемых услуг», — заявил В. Чистюхин.



Ранее стало известно, что средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов в октябре 2021 года составил 7 тыс. 774 руб., что на 6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (8 тыс. 275 руб.), говорилось в исследовании Национального бюро кредитных историй.