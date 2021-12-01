Работникам ММК вручили государственные и региональные награды

УрБК, Магнитогорск, 01.12.2021. Несколько работников ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» удостоились государственных наград Российской Федерации и региональных наград. Они получили их из рук губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«Я рад поздравить вас с заслуженным признанием, с государственными и областными наградами. Вы вкладываете свой талант, свои душевные и физические силы в то дело, которому преданно служите, которое любите. Честно выполняете свой профессиональный и гражданский долг. Вносите большой вклад в развитие нашей Челябинской области и всей страны», — подчеркнул Алексей Текслер.



Волочильщик проволоки производства крепежа Петр Головко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Ведущему специалисту группы по реализации инвестиционных проектов Николаю Бельчикову и ведущему специалисту управления перспективного развития и технического перевооружения Александру Соколову присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».



Высокой наградой Петр Головко отмечен за долгий добросовестный труд на предприятии. Он проработал на заводе почти тридцать пять лет. За эти годы проявил себя как ответственный работник, строго соблюдающий дисциплину, профессионал своего дела, сторонник рационализаторства в работе, наставник молодежи.



За четыре десятилетия работы на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ» Николай Бельчиков прошел путь от слесаря-ремонтника до начальника цеха, зарекомендовав себя квалифицированным руководителем, способным в короткие сроки и с оптимальными затратами выполнять поставленные задачи. Он принимал активное участие в развитии производства. При его участии разработан выпуск новых перспективных видов продукции. В настоящее время под руководством Николая Бельчикова ведется разработка ряда проектов по техническому перевооружению предприятия.



Высоким государственным званием отмечен вклад Александра Соколова в развитие предприятия и метизной отрасли. Без малого тридцать лет он трудится на ММК-МЕТИЗ. Из них более двух десятилетий руководил центральной заводской лабораторией. Под руководством Александра Соколова проведена масштабная работа по техническому перевооружению испытательной базы ЦЗЛ. Он ведет большую работу по освоению новых и отработке существующих технологий производства. С 2018 года назначен руководителем Подкомитета по стандартизации ПК 7 «Метизы и крепежные изделия», организованного в составе Технического комитета по стандартизации ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов». Среди направлений деятельности ТК 375 — разработка проектов национальных и межгосударственных стандартов, проведение экспертизы проектов стандартов, ТУ, изменений к ним, организация процедуры отмены стандартов и другие.