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01.12.2021

Свердловское УФАС выявило картель на торгах по демонтажу рекламных конструкций в Екатеринбурге

Свердловское УФАС России выявило картель с участием семи хозяйствующих субъектов на торгах по демонтажу рекламных конструкций в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба ведомства, деятельность картеля координировало ООО «Голден Стрим Медиа». Компания является собственником незаконно установленных в городе рекламных конструкций вида «скамейка» и «велопарковка».

Поведение, доказывающее картель, установлено в 11 закупках. Участники торгов по договоренности с ООО «Голден Стрим Медиа» заявлялись на торги по демонтажу рекламных конструкций. В ходе аукционов они искусственно снижали цену, вынуждая добросовестных участников отказаться от конкуренции. Затем победитель подписывал контракт, но не исполнял его. После этого заказчик (ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области») был вынужден объявлять новые торги.

«Участники картеля привлечены к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ с общей суммой штрафов — 3 млн 397 тыс. 320 руб.», — говорится в сообщении.

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