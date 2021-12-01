Сайдинг не прошел

На заседании архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга 30 ноября состоялась презентация проектов капитального ремонта фасада учебных корпусов Уральского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (УИУ РАНХиГС). Варианты грядущих изменений показали представители вуза и его авторы. По итогам встречи екатеринбургские архитекторы раскритиковали представленные идеи. Их не устроило, что от градсовета фактически просили выбрать только цвет и что после ремонта облик фасада здания серьезно изменится. При этом сомнения вызвала практическая польза предложенных идей.



Уточним, что ремонт должен коснуться двух зданий: на ул. 8 Марта, 66а 1928 года постройки и ул. 8 Марта, 66б 1984 года постройки, представляющего собой образец советского модерна. Тендер по подготовке проектной документации был опубликован в сентябре 2021 года. Согласно условиям закупки, фасад здания под номером 66б должны были облицевать композитными панелями. Такое решение в вузе объяснили требованиями законодательства в области энергосбережения.







«Основная причина, по которой мы занялись обновлением фасада учебного здания, — это вопрос его энергосбережения. Учебный корпус строился в начале 80-х годов. Да, здание получилось красивое, но и дорогое — в тот период в СССР никто не думал об энергосбережении, лозунг «Экономика должна быть экономной» звучал из каждого утюга, но до реального сбережения народных материальных ресурсов дело как-то не доходило — тепло и свет стоили буквально копейки, в административных зданиях можно было без проблем «отапливать воздух». Поэтому даже паспорта энергосбережения по нашему зданию обнаружить не удалось — видимо, его просто никогда не было», — приводятся слова заместителя директора УИУ РАНХиГС Петра Сураева на официальном сайте вуза.



Такой же позиции администрация учебного заведения придерживалась и на заседании градсовета. Помимо этого, участникам совета сообщили о проведении экспертизы, по итогам которой было обнаружено множество трещин: где-то через них даже можно разглядеть арматуру.



Проект ремонта здания представил главный инженер проекта Павел Аляев. По его словам, для здания под номером 66а планировалось применить технологию мокрого фасада, а для 66б — облицовку вентфасадом. В своем выступлении он сделал акцент на преимущества, которые должна дать такая обшивка корпуса здания с литерой «б». В их числе — разделение воздушных потоков, которое не даст образоваться конденсату; сохранение тепла зимой и снижение его количества летом, шумоподавление, продление срока службы, возможность скрыть незначительные неровности стен.







Поскольку все четыре представленных варианта подразумевают облицовку здания данными материалами, по факту П. Аляев предлагал градсовету выбрать цвета, которые будут использоваться в работе. В первых трех случаях в разной степени будут использованы фирменные цвета УИУ РАНХиГС, в четвертом — здание сохранит серые тона. Архитекторы единодушно раскритиковали первые три варианта, настаивая на том, чтобы сохранить исходные цвета.







Также негативно оценено было само решение покрыть фасад здания композитными панелями. По словам авторов проекта, толщина облицовки должна была составить 14-16 см. Архитекторы уверены, что это серьезно изменит облик здания, в том числе потеряется игра объемов, которая была заложена создателями этого корпуса. Вдобавок некоторые участники встречи удивились, что администрация вуза называет грядущие работы капитальным ремонтом, хотя характеристики постройки серьезно изменятся, что уже относится скорее к реконструкции.







Вопросы вызвала и практическая польза применения вентфасада. Представители УИУ РАНХиГС утверждают, что коэффициент теплоэффективности здания находится в районе 1, когда норматив — 3,33. Администрация уверена, что обычной штукатуркой с этой проблемой не справиться. Однако архитекторы возразили, что обычно более 50% теплопотерь идут через окна, тем более что у здания под номером 66б они достаточно большие. Участники встречи поинтересовались, проводилось ли исследование с помощью тепловизоров. Оказалось, что нет — только расчеты. Все это, по мнению представителей градсовета, ставит под сомнение целесообразность облицовки здания. Вдобавок если утеплять таким образом здания, то нужно использовать другие материалы, потому что предложенные на заседании варианты только «удешевят» фасад.







Возмутили архитекторов и организационные моменты. Во-первых, поскольку все чертежи и разрезы, по задумке авторов проекта, должны появиться после согласования, кроме цвета выбирать было нечего. Во-вторых, представленные рендеры были некорректны — на них почему-то отсутствовало находящееся рядом здание духовно-просветительского центра. Оно никак не связано с вузом, но образует архитектурный ансамбль с его корпусами, что необходимо учитывать. В-третьих, оказалось, что лицензия на архитектурную работу есть не у авторов проекта, а у занимающейся ей субподрядной организации.



На основании всего вышесказанного градсовет вынес следующий вердикт — проект отправить на доработку. Авторам рекомендовано сохранить исторический облик и цвета здания. Также заказчикам следует пересмотреть техническое задание. Все замечания и предложения будут направлены им в отдельном письме.



УрБК будет следить за развитием событий.



Рендеры с презентации проекта ремонта зданий УИУ РАНХиГС