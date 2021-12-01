В Свердловской области проработают законодательную инициативу по реставрации жилых домов-памятников

В Уральском филиале ФГБУК «АУПИК» выявлены нарушения требований по сохранению и использованию объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2013. Накануне на заседании правительства Свердловской области было принято постановление об ...

Два объекта культурного наследия на территории Екатеринбурга получили утвержденные зоны охраны

Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия: одна из основных причин утраты объектов культурного наследия — их неприспособленность для современного использования

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. В настоящее время, по данным различного рода общественных организаций, состояние ...