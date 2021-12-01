В Свердловской области проработают законодательную инициативу по реставрации жилых домов-памятников

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется подготовкой изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.
Предполагается, что рабочая группа возьмет на себя проработку законодательной инициативы об осуществлении реставрации жилых домов, относящихся к охраняемым объектам культурного наследия.
Возглавит объединение первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий. Также в его состав войдут заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин, директор ирбитского «Центра охраны памятников и истории и культуры» Владимир Мантуров, начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин, региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
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