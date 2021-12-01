УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
01.12.2021

В Свердловской области проработают законодательную инициативу по реставрации жилых домов-памятников

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется подготовкой изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что рабочая группа возьмет на себя проработку законодательной инициативы об осуществлении реставрации жилых домов, относящихся к охраняемым объектам культурного наследия.

Возглавит объединение первый заместитель председателя Законодательного собрания Виктор Шептий. Также в его состав войдут заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин, директор ирбитского «Центра охраны памятников и истории и культуры» Владимир Мантуров, начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин, региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.09.2019 Администрацию Невьянска обязали восстановить объект культурного наследия «Постоялый двор»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. Администрацию Невьянска обязали восстановить объект культурного наследия регионального ...

21.09.2017 Здание гостиницы «Исеть» передали в собственность Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче здания ...

19.03.2014 В Уральском филиале ФГБУК «АУПИК» выявлены нарушения требований по сохранению и использованию объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. Министерством госимущества Свердловской области выявлены многочисленные нарушения ...

28.11.2013 Два объекта культурного наследия на территории Екатеринбурга получили утвержденные зоны охраны

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2013. Накануне на заседании правительства Свердловской области было принято постановление об ...

03.04.2012 Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия: одна из основных причин утраты объектов культурного наследия — их неприспособленность для современного использования

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. В настоящее время, по данным различного рода общественных организаций, состояние ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18