АСВ перечислило Банку России 19,3 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии

УрБК, Москва, 01.12.2021. В конце ноября Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило Банку России 19,3 млрд руб. в рамках погашения задолженности по кредитной линии, об этом говорится в официальном сообщении госкорпорации.
В общей сложности АСВ направило на погашение кредита Банку России 597,4 млрд руб., в том числе в 2021 году — 133,4 млрд руб. Остаток задолженности агентства составляет 268 млрд руб. (без учета процентов).
Напомним, что в 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов.
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