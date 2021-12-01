Декабрь «морозит» SIM-карты

Наступление декабря обернулось для абонентов мобильных операторов сразу двумя крупными изменениями. Первое из них коснулось обладателей корпоративных SIM-карт — теперь их необходимо привязать к конкретному человеку через «Госуслуги». Другое ограничение связано с мобильным интернетом — для новых пользователей теперь недоступен безлимит у крупнейших операторов, а у старых он останется актуальным до тех пор, пока тариф не будет переведен в статус архивного.



Не авторизован — заблокирован



До 1 декабря владельцы корпоративных SIM-карт должны были внести данные о них в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». Фактически это означает, что к каждой корпоративной карте должен быть прикреплен ответственный за нее сотрудник — физическое лицо.



Данная мера была направлена на борьбу с «серыми» номерами, которые могут использоваться для анонимных звонков. Они создаются, например, через компании-«однодневки». Номера регистрируются на нее, а потом организация ликвидируется или банкротится, но SIM-карты остаются активными. Теперь же, по задумке авторов закона, необходимо будет подтвердить личность человека, на которого зарегистрирована карта.



По данным аналитиков, сейчас в России действует примерно 32 млн корпоративных карт. По их мнению, сильнее всего в данной ситуации пострадает малый и средний бизнес по причине недооценки ситуации. Также в минусе останутся мобильные операторы, поскольку потеряют источник доходов в виде платы за обслуживание заблокированных карт.



«На 30 ноября 2021 года через портал Госуслуг подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт, которые используются для «голосовой связи», а также для работы «интернета-вещей», — сообщили в Минцифры РФ.



Безлимит получил ограничения



Сразу четверо крупных мобильных операторов — «Билайн», «МегаФон», Tele2 и МТС — перестали предоставлять новым пользователям безлимитный мобильный интернет. При этом на старых тарифах такая функция сохранилась. На это обратил внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.



По его данным, изменения пока не коснутся тех, кто сейчас пользуется тарифом с безлимитным интернетом. Абоненты смогут оставаться на нем до тех пор, пока услуга не будет переведена в статус архивной. Но среди линейки актуальных тарифов безлимитный интернет в большинстве случаев не предусмотрен. Если он есть, то цена такого тарифа может превышать 2 тыс. руб. в месяц.



По мнению Э. Муртазина, эти изменения знаменуют постепенную отмену безлимитного интернета для мобильных пользователей. Фактически это означает, что абоненты за те же деньги будут получать меньший набор услуг. Однако аналитик указывает на несколько факторов, объясняющих такую ценовую политику. В первую очередь он отмечает, что в России и так достаточно дешевая мобильная связь. При этом сейчас, когда все дорожает, включая себестоимость мобильной инфраструктуры, ценам рано или поздно придется пойти вверх.



Другой момент — это количество пользователей, для которых вообще актуален безлимитный мобильный интернет. По данным Э. Муртазина, 80% абонентов ежемесячно расходуют около 12 ГБ трафика, а более 100 ГБ — только 2%.



«Все тарифы линейки #Безпереплат сохранили безлимитный интернет-трафик на мессенджеры, что позволяет абонентам общаться без ограничений и всегда оставаться на связи. Более 90% абонентов «МегаФона», включая тех, кто подключен к безлимитным тарифам, расходуют менее 50 Гб в месяц. Такой пакет передачи данных мы включили в максимальные тарифы новой линейки. Для тех, чьи потребности выше этого объема, мы предлагаем выгодные опции и дополнительные пакеты трафика», — сообщили УрБК в пресс-службе «МегаФона».



Кроме того, оператор заверил, что сохраняет безлимитный интернет в тарифах «Закачайся» для модемов, роутеров и планшетов. Условия актуальных тарифных планов, которыми пользуются абоненты, останутся прежними. Отметим, что все четверо мобильных операторов выбрали ограничительную отметку в 50 ГБ.



Необходимо добавить, что в большинстве случаев ограничения касаются возможностей скачивания. Для социальных сетей и мессенджеров, как отметили в «МегаФоне», безлимит сохранился.



Остался он и на подключенных ранее тарифах. Однако Э. Муртазин предполагает, что операторы будут от него отказываться.



«Скорее всего, в 2022 году начнется активный перевод таких планов в архив. Первыми под нож пойдут безлимиты как дополнительная опция, а не часть тарифного плана. Думаю, что будет переходный период, все это не произойдет в один день», — рассудил он.



Таким образом, получается, что ситуация идет в сторону ухудшения условий для пользователей. Она затронет небольшую долю абонентов, но факт того, что за те же деньги будет предоставляться меньший набор услуг, остается. Однако аналитики не видят аномалии в происходящем — поскольку цены сейчас растут почти во всех сферах, то в этот раз инфляция добралась и до услуг мобильной связи. Операторы предпочли в данной ситуации «обрубить» невыгодный для них сегмент.