Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до 48 часов

УрБК, Москва, 01.12.2021. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости сокращения срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Это связано с появлением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.



«С учетом особенности нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48» — сказала А. Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.



Кроме того, она заявила, что все ПЦР-тест-системы, применяющиеся в стране, эффективны для выявления заболевания новым штаммом. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в России случаев заражения «омикроном» не выявлено.