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01.12.2021

В городской думе Екатеринбурга начался процесс по рассмотрению бюджета города на 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Проект бюджета Екатеринбурга на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов поступил на рассмотрение плановых комиссий городской думы. В соответствии с документом, доход в городскую казну в следующем году составит 56 млрд 408 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города.

Основными статьями дохода городского бюджета станут: налоговые и неналоговые доходы на сумму 26 млрд 817 млн руб., безвозмездные поступления принесут 29 млрд 591 млн руб. Расходная часть бюджета Екатеринбурга на 2022 год составляет 58 млрд руб.

Главный финансовый документ столицы Среднего Урала сохраняет свою ориентированность на социальные вопросы. Большая часть затрат будет направлена на развитие сети образовательных учреждений, ремонт дорог и содержание муниципальных организаций.

При планировании бюджета администрация города сделала особый упор на сбалансированность поступлений и финансовых обязательств, а также на повышение эффективности расходования средств.

Согласно прогнозам экспертов на плановый период, в 2023 году в городскую казну должно будет поступить 58 млрд 887 млн руб., в 2024 году — 53 млрд 888 млн руб.

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