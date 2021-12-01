Автокредитование в банке Тинькофф

Автокредитование позволяет человеку стать владельцем транспортного средства без ожидания, накопления денежных средств. Чтобы оформить кредит, необходимо ознакомиться с условиями, требованиями к клиенту. Кредит онлайн предлагает банк Тинькофф. Для подачи заявки требуется только паспорт и водительское удостоверение.



Преимущества автокредита в Тинькофф







Для оформления кредита не обязательно лично посещать отделение банка. На официальном сайте можно быстро рассчитать автокредит и ознакомиться с условиями, суммой ежемесячного платежа в зависимости от выбранного периода погашения.



Главные преимущества автокредитования в банке Тинькофф:



1. Не требуется оплачивать первоначальный взнос. Клиентам не нужно оформлять КАСКО, другие дополнительные услуги, которые в других банках являются обязательными.

2. Для оформления кредита требуется только паспорт. Каждый клиент обязательно оценит минимальный пакет документов, отсутствие справок. Также не нужно подтверждать доход или искать поручителей.

3. В кредит можно взять новый автомобиль или с пробегом. Банк предлагает выгодные условия для покупки транспортного средства с автосалона. Также можно выбрать поддержанную с рук и купить ее в кредит на выгодных условиях.



Сделка оформляется легко и быстро не только для покупателя, но и продавца. Сотрудник банка лично привозит денежные средства. Они будут храниться на дебетовой карте. Для доставки нужно уточнить желаемую дату и время. После получения карты можно оплатить автомобиль через счет или снять наличные средства.



Возможности для клиентов банка Тинькофф



Все клиенты банка Тинькофф могут обратиться к специалистам, чтобы проверить транспортное средство. Для этого используют открытые актуальные базы ГИБДД, ФНП, ФССП, а также конфиденциальные банковские источники. Благодаря этому клиент получит исчерпывающую информацию по транспортному средству и сможет принять решение о его приобретении.



Автомобиль покупается самостоятельно, без привлечения банка. Чтобы зарегистрировать транспортное средство в залог, необходимо предоставить свидетельство и регистрации автомобиля. При снятии наличных в банкомате, с клиента не взимается комиссия. На весь срок действия кредита не требуется оплачивать деньги за обслуживание. Уже многие люди оценили преимущества сотрудничества, выгодные условия для приобретения транспортного средства.



Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

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