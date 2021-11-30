Градсовет Екатеринбурга рекомендовал сохранить исторический облик здания института РАНХиГС

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. Градсовет Екатеринбурга рекомендовал сохранить имеющиеся цветовые решения и материалы при ремонте фасада здания Уральского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (УИУ РАНХиГС).



Такое решение было принято на заседании, где рассматривались варианты фасадных решений учебного корпуса. Главный инженер проекта Павел Аляев представил четыре варианта. Все они предусматривали обшивку здания вентфасадом.



По итогам обсуждений участники совещания отметили, что по факту их просили выбрать цветовое решения для здания, поскольку на заседании были представлены только рендеры. Чертежи, разрезы и другие элементы отсутствовали. Также отсутствовала какая-то конкретика по проекту.



Необходимость в проведении ремонта фасада администрация вуза обосновала потребностью в создании эффективного энергосбережения в здании.



В связи с этим участники градсовета рекомендовали сохранить имеющийся облик здания. Во-первых, вентфасад бы слишком сильно поменял облик здания. Во-вторых, по их мнению, это бы изменило его пропорции и нагрузку на фасад. В-третьих, даже несмотря на теплопотери, здание должно сохранить свой вид как образец архитектуры советского модерна. В-четвертых, существенная часть теплопотерь в первую очередь идет из окон.



На основании вышеизложенного заказчику и авторам проекта рекомендовано пересмотреть техническое задание. Также им отдельно будет направлено письмо со всеми рекомендациями.