За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. В сентябре 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 47 тыс. 976 руб. Это на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.
В январе-сентябре 2021 года этот показатель составил 46 тыс. 729 руб. Это на 9,5% больше, чем в прошлом году.
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