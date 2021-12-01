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01.12.2021

За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. В сентябре 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила 47 тыс. 976 руб. Это на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.

В январе-сентябре 2021 года этот показатель составил 46 тыс. 729 руб. Это на 9,5% больше, чем в прошлом году.

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