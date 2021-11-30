Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки в декабре до 8,5%

УрБК, Москва, 30.11.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что совет директоров ЦБ в декабре повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов. Об этом она заявила в кулуарах форума «Россия зовет!».



«Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, в рамках заседания на прошлом заседании совета директоров мы обозначили, как видим диапазон ставки до конца этого года — там диапазон от 0 до 100 базисных пунктов. Мы в этом диапазоне будем рассматривать решение», — цитирует «Интерфакс» Эльвиру Набиуллину.



При этом глава ЦБ сообщила, что считает маловероятным сохранение ключевой ставки на текущем уровне.



Напомним, что в конце октября совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Главные причины ужесточения монетарной политики — резкий рост цен на продукты питания и непродовольственные товары, а также более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.