«Россети ФСК ЕЭС» затратили на повышение надежности линий электропередачи в ХМАО-Югре более 133 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. «Россети ФСК ЕЭС» произвели росчисть просек под 94 линиями электропередачи в ХМАО-Югре. Это позволило повысить надежность электроснабжения региона, где проживает 1,68 млн человек. На работы было затрачено более 133 млн руб., сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиал «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
Расчистка просек была произведена под линиями электропередачи 220-500 кВ, которые снабжают энергией предприятия крупных нефтегазодобывающих компаний — «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром».
Всего специалисты расчистили 3,8 тыс. га. Работы выполнены на 26 линиях электропередачи напряжением 500 кВ и на 68 линиях с напряжением 220 кВ. Среди них ЛЭП, участвующие в схемах выдачи мощности двух Сургутских, Няганской и Нижневартовской ГРЭС.
Объекты расположены в сложной болотистой местности, с неровной поверхностью, поэтому в работе энергетики использовали ручные кусторезы. Ширина просек была доведена до нормативной величины.
Падение деревьев на провода может вызвать нарушения в работе электросетевого оборудования. Чтобы не допустить этого, энергетики регулярно проводят мероприятия по расчистке и расширению просек под ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
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