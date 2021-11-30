МЧС России предупреждает свердловчан о порывах ветра до 17 м/с в первый день календарной зимы

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. Главное управление МЧС России по Свердловской области предупреждает жителей региона о том, что 1 декабря на Среднем Урале возможны порывы ветра до 17 м/с, а также мокрый снег и гололедица.



Спасатели просят жителей Свердловской области ограничить время нахождения на открытом воздухе без необходимости. Чтобы непогода не стала причиной аварий, автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными на дорогах в черте городов и за их пределами.



Важно соблюдать скоростной режим, не допускать резких маневров, строго соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофоров.



МЧС напоминает: если непогода застала вас на улице, следует по возможности быстрее укрыться в капитальном здании, не приближаться к деревьям, ненадежным строениям, рекламным конструкциям и линиям электропередачи. В случае возникновения экстренных ситуаций — вызывать спасателей по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».