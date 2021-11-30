На Южном Урале средний размер выданных в октябре микрозаймов составил 7,7 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 30.11.2021. В Челябинской области средний размер выданных в октябре 2021 года микрозаймов составил 7 тыс. 701 руб., что на 1,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (7 тыс. 833 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 26-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Также в нижней части списка по размеру выданных в октябре микрозаймов оказались Иркутская область (7 тыс. 568 руб.), Башкортостан (7 тыс. 477 руб.), Пермский край (7 тыс. 213 руб.) и Кемеровская область (7 тыс. 094 руб.).



В целом по стране средний размер микрозаймов, выданных в октябре 2021 года, составил 8,75 тыс. руб., что на 0,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (8,83 тыс. руб.). В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек микрозайма вырос на 5,6% (в октябре 2020 года — 8,29 тыс. руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в этом году сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи в прошлом году, который был связан с «карантинными» мероприятиями. По его словам, средний чек займа «до зарплаты» в текущем году стабилизировался на уровне 8,4-8,8 тыс. руб. При этом в октябре после некоторого роста этого показателя в сентябре его значение вернулось к уровню конца лета этого года.