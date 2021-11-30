Инвесторы увлеклись иностранными акциями

Российские инвесторы резко увеличили вложения в акции иностранных компаний. По итогам 2020 года оборот торгов на Санкт-Петербургской бирже (специализируется на зарубежных акциях) вырос в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достиг 167,29 млрд долл. США. За первые десять месяцев 2021 года показатель составил 322,92 млрд долл. США, что в три раза больше уровня января-октября прошлого года.



Можно выделить несколько причин взрывного роста популярности иностранных акций. Во-первых, многие инвесторы разобрались, что покупать только акции российских компаний крайне опасно. У отечественного фондового рынка есть специфические риски. Падение цен на нефть, введение против РФ новых санкций и другие факторы могут привести к тотальному обвалу котировок отечественных акций. Также нельзя забывать про риски девальвации рубля. Сейчас индекс РТС (учитывает динамику стоимости акций крупнейших российских компаний в долларах США) находится на уровне 2006 года. Это означает, что волны девальвации «съели» всю рублевую доходность инвесторов в отечественные ценные бумаги за последние 15 лет.



Во-вторых, выбор на российском рынке акций крайне ограничен. Большинство «голубых фишек» связаны с сырьевыми секторами — добычей нефти, газа, металлов, удобрений. Они, в свою очередь, во многом зависят от мировых цен на сырье, которые крайне сложно прогнозировать. Можно привести в пример ситуацию вокруг котировок углеводородов. В апреле 2020 года цена на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Это произошло из-за негативного влияния пандемии на спрос и избытка мировых запасов. Уже через несколько месяцев ситуация на этом рынке заметно улучшилась. Сейчас цены на нефть выше «допандемийного» уровня.



При этом на российском рынке всего три крупных компании из сектора электронной коммерции («Яндекс», Mail.ru и Ozon). Этого крайне мало, учитывая, что в период пандемии коронавируса именно этот сектор стал наиболее привлекательным для инвесторов. Многие россияне вложили свои средства в мировых лидеров — Amazon, Apple, Facebook, Google и другие известные компании.



К слову, некоторые инвесторы предпочитают покупать ценные бумаги эмитентов, продукцией или услугами которых сами пользуются. К примеру, владельцы акций Netflix, как правило, смотрят фильмы и сериалы на этой платформе. Очевидно, что россияне чаще всего пользуются продукцией зарубежных, а не отечественных компаний. Это также является драйвером роста спроса на иностранные ценные бумаги.



Также важно отметить, что на российском рынке нет акций «зеленых» компаний. Сейчас во всем мире инвесторы активно скупают ценные бумаги производителей электромобилей, солнечных батарей, ветровых лопастей, возобновляемого топлива. Это один главных трендов мирового фондового рынка. В настоящее время капитализация производителя электромобилей Tesla в десять раз больше, чем у одного из мировых лидеров по выпуску традиционных авто — немецкого концерна Volkswagen.



Статистика, которую публикует Санкт-Петербургская биржа, показывает, что россияне активно покупают акции не только Tesla, но и других «хайповых» компаний — Moderna (производитель вакцины от COVID-19), Virgin Galactic (первая коммерческая компания в сфере космического туризма), Robinhood (американский онлайн-брокер). К сожалению, в России практически нет компаний, которые можно назвать уникальными в масштабах всего мира.



Отметим, что российские биржи регулярно увеличивают перечень иностранных бумаг, которые могут приобрести инвесторы. Сейчас граждане РФ имеют возможность купить акции не только западных компаний, но и китайских, японских, бразильских, аргентинских, казахстанских. Выбор практически не ограничен.



В этой ситуации у российских инвесторов появились широкие возможности для диверсификации своих портфелей. Грамотная покупка акций зарубежных компаний заметно снижает риски потери капитала. Учитывая ограниченные возможности российского фондового рынка, высока вероятность, что интерес к покупке иностранных активов у граждан будет только расти.