УБРиР вошел в топ банков по кредитам для МСП в странах СНГ и Кавказа

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вошел в топ-37 банков с лучшими кредитными продуктами на пополнение оборотного капитала для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в странах СНГ и Кавказа, сообщает пресс-служба УБРиР.



Рейтинг составлен ассоциацией SME Banking Club. Эксперты проанализировали кредитные предложения более 200 банков из 11 стран. Ключевым фокусом при анализе продуктов была возможность подать онлайн-заявку, а также быстро получить решение без залога и обширного пакета документов. В итоговый список вошли 37 банков из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Из России были отмечены 10 кредитных организаций.



«По совокупности условий получения заметной популярностью пользуются овердрафт «Экспресс» и кредит «Экспресс-онлайн». Предприниматели хотят оперативно решать бизнес-задачи: будь то изменение внутренних процессов компании или закрытие кассовых разрывов. Преимущество этих кредитов в простоте оформления — решение о выдаче заемных средств принимается за один день. Кроме того, залоговое обеспечение по этим кредитам не требуется. Максимальная сумма овердрафта к счету составляет 3 млн руб., по экспресс-кредиту — 2 млн руб.», — говорится в сообщении.



Ассоциация SME Banking Club создана в 2010 году. Главной целью эксперты называют активное развитие общества банковских экспертов и других участников рынка, предоставляющих финансовые услуги клиентам малого и среднего бизнеса с целью развития данного бизнес-сегмента, обмена опытом, повышения квалификации персонала.