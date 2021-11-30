Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро вырос на 34 коп.

УрБК, Москва, 30.11.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 8,92 коп., до 74,89 руб., курс евро вырос на 34,14 коп., до 84,82 руб.