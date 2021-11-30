Официальный курс доллара США снизился на 9 коп., евро вырос на 34 коп.

УрБК, Москва, 30.11.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 декабря 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 8,92 коп., до 74,89 руб., курс евро вырос на 34,14 коп., до 84,82 руб.
УрБК, Москва, 26.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 мая 2021 года. Курс долл. США ...25.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро вырос на 27 коп.
УрБК, Москва, 25.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 мая 2021 года. Курс долл. США ...21.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 17 коп.
УрБК, Москва, 21.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 мая 2021 года. Курс долл. США ...19.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро вырос на 19 коп.
УрБК, Москва, 19.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 мая 2021 года. Курс долл. США ...18.05.2021 Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро вырос на 25 коп.
УрБК, Москва, 18.05.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 мая 2021 года. Курс долл. США ...