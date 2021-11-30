По итогам октября 2021 года на руках у россиян находится 44,3 млн кредиток

В кошельках у жителей России находится 44,3 млн кредитных карт. Это рекордные показатели за всю историю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
В октябре количество кредиток у россиян увеличилось на 2,2%, или на 1 млн единиц. Еще в сентябре этот показатель составлял 43,3 млн карт.
Одновременно вырос общий объем задолженности по кредиткам. За октябрь этот показатель увеличился на 2,5% и достиг отметки 1,2 трлн руб. Это также рекордные цифры за всю историю наблюдений.
«Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения — все больше сервисов банки «привязывают» к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 млн кредитных карт», — отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
При этом показатели просроченной задолженности по кредитным картам в октябре уменьшились на 0,2% и составили 159,2 млрд руб. Количество таких карт тоже стало меньше на 0,5% и теперь составляет 2,66 млн штук.
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