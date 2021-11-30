Мобильные операторы в России перестали предоставлять новым абонентам безлимитный интернет

УрБК, Москва, 30.11.2021. Мобильные операторы «Билайн», «МегаФон», Tele2 и МТС перестали предоставлять новым пользователям мобильный интернет. При этом на старых тарифах такая функция сохранилась. О произошедшем сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.



По его данным, изменения пока не коснутся тех, кто сейчас пользуется тарифом с безлимитным интернетом. Абоненты смогут оставаться на нем до тех пор, пока услуга не будет переведена в статус архивной. Но среди линейки актуальных тарифов безлимитный интернет больше не предусмотрен.



По мнению аналитиков, операторы пошли на такой шаг, потому что им невыгодно иметь безлимитные тарифы из-за высоких расходов трафика пользователями.



«Все тарифы линейки #Безпереплат сохранили безлимитный интернет-трафик на мессенджеры, что позволяет абонентам общаться без ограничений и всегда оставаться на связи. Более 90% абонентов «МегаФона», включая тех, кто подключен к безлимитным тарифам, расходуют менее 50 Гб в месяц. Такой пакет передачи данных мы включили в максимальные тарифы новой линейки. Для тех, чьи потребности выше этого объема, мы предлагаем выгодные опции и дополнительные пакеты трафика», — сообщили УрБК в пресс-службе «МегаФона».



Кроме того, оператор сохраняет безлимитный интернет в тарифах «Закачайся» для модемов, роутеров и планшетов. Условия актуальных тарифных планов, которыми пользуются абоненты, останутся прежними.