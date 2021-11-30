Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 167 человек

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. По состоянию на 30 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 24 тыс. 698 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 29 ноября число безработных составляло 24 тыс. 865 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 167 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,17%.

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