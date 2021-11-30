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30.11.2021

В октябре пассажиропоток российских аэропортов снизился до 19,2 млн пассажиров

УрБК, Москва, 30.11.2021. В октябре 2021 года пассажиропоток российских аэропортов снизился до 19,2 млн человек. В сентябре этот показатель составлял 22 млн пассажиров, сообщает Росавиация.

Перелетами на внутренних линиях в октябре воспользовались 14,7 млн граждан, в сентябре — 17,9 млн. Перевозки на международных линиях составили 4,49 млн человек в октябре и 4,1 — в сентябре.

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