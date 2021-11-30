Что такое адаптивный сайт и как его создать

Что такое адаптивный сайт?



Открыли сайт со смартфона, а информацию на нём невозможно прочитать? Например, картинка слишком большая и выходит за горизонтальные и вертикальные границы экрана. Или кнопка «добавить в корзину» имеет очень маленький размер и не является кликабельной. Знакомо? В 21 веке любой уважающей себя организации стоит уходить от таких оплошностей. Сайт должен быть привлекательной визиткой компании и повышать лояльность клиентов. Для этого и существует адаптивный дизайн сайта.







Как создать адаптивный сайт, и чем он поможет?



Адаптивный сайт — это ресурс с особым дизайном страниц, разработанный таким образом, чтобы обеспечить комфортное потребление контента как с персонального компьютера и ноутбука, так и со смартфона. Он автоматически подстраивается под окно браузера и предлагает пользователю воспользоваться полным доступным функционалом сайта на устройствах любого размера. Главное то, что такой положительный опыт использования может постоянно приносить конверсию. Разработка адаптивного сайта также помогает снизить количество отказов, что поднимает сам ресурс в ранжировании поисковиков. Алгоритмы Яндекс и Google, например, активно это отслеживают.



Ключевую роль играет уровень специалистов, которые будут заниматься разработкой. Профессиональная верстка сайтов требует понимания принципов адаптивности, поэтому чтобы создать адаптивный сайт, важно учитывать:



— поточность — то, насколько сохраняется последовательность размещения блоков при переходе между устройствами;

— относительность в измерении;

— контрольные точки, которые помогают фиксировать блоки;

— значения минимальных и максимальных размеров, а также соответствие макетам;

— грамотное применение векторной и растровой графики;

— одинаковые шрифты, о чем все часто забывают.



Проверку адаптивного дизайна сайта можно произвести как в интернете на специальных ресурсах, например, Google Mobile Friendly, так и в самих браузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox), благодаря специальному функционалу.



Плюсы и минусы адаптивного сайта



Создать адаптивный сайт — задача, не требующая большого количества времени и значительных финансовых вложений. Это основные неоспоримые плюсы. Мобильная версия сайта может отличаться, что в некоторых случаях вызывает диссонанс у пользователей, а адаптивная верстка сайта позволяет сохранить всё в том же виде, так как на разных устройствах отображается один и тот же сайт. SEO-продвижение тоже находится в плюсе, так как все страницы такого сайта доступны по одному и тому же URL адресу.



К минусам создания адаптивного сайта можно отнести отказ от некоторых элементов которые доступны по отдельности на стационарных устройствах, либо в мобильных приложениях. Также большой размер такого сайта может приводить к достаточно медленной его загрузке, а с этим далеко не все готовы мириться.



Важно помнить, что лояльность пользователей приносит конверсии (т.е. полезные желаемые действия). И раз уж мир всё больше переходит на мобильные устройства, стоит выбрать наиболее подходящий вариант взаимодействия с аудиторией и либо разработать отдельную мобильную версию, либо довериться профессионалам и произвести адаптивную верстку сайта.