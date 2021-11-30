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30.11.2021

В Свердловской области выявлено 705 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 705 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 30 ноября 2021 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 179 тыс. 269 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 35 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 8 тыс. 429. За сутки из больниц выписано 485 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 156 тыс. 824 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 32 тыс. 648 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 9 млн 636 тыс. 881 человек. За сутки зафиксировано 1 тыс. 229 летальных случаев (всего 275 тыс. 193), выздоровели 33 тыс. 442 человека (всего 8 млн 329 тыс. 253).

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