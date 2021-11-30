Чистая прибыль финансовой группы УБРиР в январе-сентябре составила 885 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. Чистая прибыль финансовой группы УБРиР (входят Уральский банк реконструкции и развития и ВУЗ-банк) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2021 года составила 885,4 млн руб., сообщает пресс-служба финансовой организации.
«Чистый операционный доход финансовой группы УБРиР составил 10,8 млрд руб.: соотношение процентных и комиссионных доходов составляет 58% и 30% соответственно. Процентный доход финансовой группы за девять месяцев 2021 года составил 6,2 млрд руб., что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 12%. В структуре процентного дохода 78% занимает кредитование корпоративных и частных клиентов, 18% — операции с ценными бумагами», — говорится в сообщении.
Комиссионный доход за отчетный период составил 3,3 млрд руб., увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Основной доход от комиссий финансовая группа получила от страхования в рамках агентских договоров (45%), от расчетных операций (37%), от операций с пластиковыми картами и чеками (12%).
Активы финансовой группы на отчетную дату составили 355,7 млрд руб., увеличившись с начала года на 0,6%. Драйвером роста стало кредитование юридических и физических лиц и операции на фондовом рынке. Совокупный кредитный портфель (57% от всех активов) увеличился с начала года на 12,8% и составил 201 млрд руб.
«В отчетном периоде группа УБРиР продолжила курс на кредитование, взятый в прошлом году. Портфель корпоративных клиентов вырос на 9,9% с начала года и на отчетную дату составил 131,3 млрд руб. Из них 45,9% — доля кредитов, выданных организациям из сферы торговли и услуг, 40,1% — металлургическим и производственным предприятиям, 12% — строительным компаниям. Портфель частных клиентов составил 69,8 млрд руб., увеличившись с начала года на 18,8%», — сообщили в пресс-службе УБРиР.
Обязательства финансовой группы на отчетную дату составили 337,8 млрд руб. и практически не изменились с начала года. Доля совокупного портфеля вкладов корпоративных и частных клиентов составляет 74% от всей ресурсной базы, что в денежном эквиваленте превышает 248,4 млрд руб.
Капитал группы УБРиР по итогам девяти месяцев 2021 года составил 17,9 млрд руб., увеличившись на 14,6% с начала года за счет дополнительного финансирования от акционеров.
В фокусе внимания банка находится развитие дистанционных каналов обслуживания. Регулярное внедрение новых функций в приложении позволило повысить проникновение мобильного банка до 57%. Банк расширил географию доставки банковских продуктов за счет новых регионов. А партнерскую сеть банкоматов увеличил в три раза за счет соглашений, заключенных с ПСБ, Райффайзенбанком и ВТБ.
Осенью 2021 года финансовая группа запустила процесс объединения офисной сети Уральского банка реконструкции и развития и ВУЗ-банка, которое полностью завершится в 2022 году, а также приступила к синхронизации продуктовой линейки двух банков.
УрБК, Москва, 22.08.2019. Чистая прибыль банковской группы «Альфа-банк» по международному стандарту финансовой ...01.12.2017 Совокупная прибыль группы УБРиР за девять месяцев по МСФО превысила 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Совокупная прибыль финансовой группы УБРиР за девять месяцев 2017 года превысила 1 млрд ...12.09.2017 УБРиР сократил расходы на формирование резервов на 54%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. Финансовая Группа УБРиР подвела итоги работы за I полугодие 2017 года по международным ...18.11.2016 С начала года чистый убыток банка «Российский Капитал» по МСФО увеличился на 95,2%
УрБК, Москва, 18.11.2016. Чистый убыток банка «Российский Капитал» за 9 месяцев этого года по МСФО составил 8,48 млрд ...15.04.2015 В 2014 году чистая прибыль банка «Союз» по МСФО снизилась в 2,4 раза
УрБК, Москва, 15.04.2015. Чистая прибыль банка «Союз» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2014 ...