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30.11.2021

Чистая прибыль финансовой группы УБРиР в январе-сентябре составила 885 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. Чистая прибыль финансовой группы УБРиР (входят Уральский банк реконструкции и развития и ВУЗ-банк) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2021 года составила 885,4 млн руб., сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Чистый операционный доход финансовой группы УБРиР составил 10,8 млрд руб.: соотношение процентных и комиссионных доходов составляет 58% и 30% соответственно. Процентный доход финансовой группы за девять месяцев 2021 года составил 6,2 млрд руб., что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 12%. В структуре процентного дохода 78% занимает кредитование корпоративных и частных клиентов, 18% — операции с ценными бумагами», — говорится в сообщении.

Комиссионный доход за отчетный период составил 3,3 млрд руб., увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Основной доход от комиссий финансовая группа получила от страхования в рамках агентских договоров (45%), от расчетных операций (37%), от операций с пластиковыми картами и чеками (12%).

Активы финансовой группы на отчетную дату составили 355,7 млрд руб., увеличившись с начала года на 0,6%. Драйвером роста стало кредитование юридических и физических лиц и операции на фондовом рынке. Совокупный кредитный портфель (57% от всех активов) увеличился с начала года на 12,8% и составил 201 млрд руб.

«В отчетном периоде группа УБРиР продолжила курс на кредитование, взятый в прошлом году. Портфель корпоративных клиентов вырос на 9,9% с начала года и на отчетную дату составил 131,3 млрд руб. Из них 45,9% — доля кредитов, выданных организациям из сферы торговли и услуг, 40,1% — металлургическим и производственным предприятиям, 12% — строительным компаниям. Портфель частных клиентов составил 69,8 млрд руб., увеличившись с начала года на 18,8%», — сообщили в пресс-службе УБРиР.

Обязательства финансовой группы на отчетную дату составили 337,8 млрд руб. и практически не изменились с начала года. Доля совокупного портфеля вкладов корпоративных и частных клиентов составляет 74% от всей ресурсной базы, что в денежном эквиваленте превышает 248,4 млрд руб.

Капитал группы УБРиР по итогам девяти месяцев 2021 года составил 17,9 млрд руб., увеличившись на 14,6% с начала года за счет дополнительного финансирования от акционеров.

В фокусе внимания банка находится развитие дистанционных каналов обслуживания. Регулярное внедрение новых функций в приложении позволило повысить проникновение мобильного банка до 57%. Банк расширил географию доставки банковских продуктов за счет новых регионов. А партнерскую сеть банкоматов увеличил в три раза за счет соглашений, заключенных с ПСБ, Райффайзенбанком и ВТБ.

Осенью 2021 года финансовая группа запустила процесс объединения офисной сети Уральского банка реконструкции и развития и ВУЗ-банка, которое полностью завершится в 2022 году, а также приступила к синхронизации продуктовой линейки двух банков.

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