УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
30.11.2021

По итогам октября 2021 года на руках у россиян находится 44,3 млн кредиток

УрБК, Москва, 30.11.2021. В кошельках у жителей России находится 44,3 млн кредитных карт. Это рекордные показатели за всю историю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

В октябре количество кредиток у россиян увеличилось на 2,2%, или на 1 млн единиц. Еще в сентябре этот показатель составлял 43,3 млн карт.

Одновременно вырос общий объем задолженности по кредиткам. За октябрь этот показатель увеличился на 2,5% и достиг отметки 1,2 трлн руб. Это также рекордные цифры за всю историю наблюдений.

«Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения — все больше сервисов банки «привязывают» к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 млн кредитных карт», — отметил гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

При этом показатели просроченной задолженности по кредитным картам в октябре уменьшились на 0,2% и составили 159,2 млрд руб. Количество таких карт тоже стало меньше на 0,5% и теперь составляет 2,66 млн штук.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.09.2021 За август в Челябинской области было выдано почти 26 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Челябинск, 01.09.2021. В течение июля в Челябинской области было выдано 25 тыс. 984 кредитных карт. Это на 9,3% ...

28.08.2020 Портфель выданных по кредитным картам займов в РФ в июле вырос до 920 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.08.2020. По итогам июля 2020 года объем выданных займов по кредитным картам в российских банках ...

16.10.2019 Российские банки стали чаще выдавать кредитки с лимитом более 100 тыс. рублей

УрБК, Москва, 16.10.2019. Российские банки существенно нарастили выдачу кредитных карт с лимитом более 100 тыс. руб. Их ...

17.05.2017 Задолженность россиян по кредитным картам впервые выросла с конца 2014 года

Задолженность россиян по кредитным картам в I квартале 2017 года увеличилась на 2,3% до 1,02 трлн руб. Этот рынок ...

17.05.2017 В I квартале задолженность россиян по кредитным картам впервые выросла с конца 2014 года

УрБК, Москва, 17.05.2017. Задолженность россиян по кредитным картам в I квартале 2017 года увеличилась на 2,3% до 1,02 ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда12.11.2021Рынок труда попал в «квалификационную яму»10.11.2021Дефицит квартир разгоняет цены11.11.2021Греция на паузе
Архив новостей
Декабрь 2021 (160)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18