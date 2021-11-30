Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл после капремонта единственную школу в поселке Северка

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. В поселке Северка после капитального ремонта открылась единственная школа. В мероприятии принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации города.
Первое здание школы № 179 было построено в 1938 году, тогда в восьмилетке обучалось 50 учеников. Теперь здесь учится 430 ребят.
«Открытие этой школы для Северки — долгожданное событие. Ремонт усложняло то, что перераспределить детей по другим образовательным учреждениям возможности не было. Поэтому работы проводились в каникулярное время, а также в сентябре и октябре, когда ребята занимались в дистанционном режиме. Сейчас здесь оборудованы новые кабинеты, столовая на 90 мест, спортивный зал, впервые появился музыкальный класс. Теперь это не просто школа, а принципиально новое социокультурное пространство. Здесь созданы прекрасные возможности для дополнительного образования и всестороннего развития личности. На пришкольной территории оборудованы зоны для занятий спортом. Следующий объект, которым мы займемся, будет строительство в Северке нового стадиона», — рассказал глава Екатеринбурга.
В процессе капитального ремонта был восстановлен пристрой здания, полностью обновлен основной корпус. Также рабочие произвели монтаж наружных сетей теплотрассы, обновили ограждение и благоустроили прилегающую территорию.
Для учеников средних и старших классов открыты 13 учебных кабинетов, оборудованных всем необходимым для современного учебного процесса, в том числе переносными компьютерами.
Ученики младших классов занимаются в отдельной части здания, для детей работает продленка. В школе есть медицинский блок, столовая, библиотека и спортзал с раздевалками и душем. В здании школы и на прилегающей территории создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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