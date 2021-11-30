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30.11.2021

В Челябинской области отклонили 10,6 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 30.11.2021. На 25 ноября жители Челябинской области подали 38 тыс. 804 заявки на оформление кредитов по программе «Ипотека с господдержкой», говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».

Из них 26 тыс. 338 уже одобрены, по 10 тыс. 592 получены отказы.

Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.

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