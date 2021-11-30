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30.11.2021

В Екатеринбурге ограбили отделение «Промсвязьбанка» на проспекте Космонавтов

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. В Екатеринбурге произошло ограбление отделения «Промсвязьбанка» на проспекте Космонавтов, 48.

Как пояснил УрБК руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, у финансовой организации похищено несколько миллионов рублей.

По его данным, сотрудники банка прибыли в филиал, но не смогли попасть внутрь. Тогда они вызвали мастера, открывшего двери. После вскрытия выяснилось, что в здание проникли воры.

«Внутри служебных помещений царил беспорядок. Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование», — рассказал В. Горелых.

Ранее на место преступления выезжали сотрудники ЧОПа, поскольку сработала сигнализация, добавил он. Но они не увидели следов взлома и уехали, не став сообщать в полицию.

В настоящий момент на сайте «Промсвязьбанка» указано, что отделение на проспекте Космонавтов, 48 временно не принимает клиентов по техническим причинам.

В пресс-службе банка корреспонденту УрБК подтвердили, что в связи с инцидентом отделение финансово-кредитной организации сегодня закрыто.

«Работают правоохранительные органы. Средства клиентов не пострадали», — пояснили в пресс-службе.

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