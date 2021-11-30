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30.11.2021

Транспортная прокуратура проверит инцидент с опрокидыванием вагона «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. Транспортный прокурор Нижнего Тагила проведет проверку в связи с опрокидыванием вагона АО «Уралвагонзавод» на путях необщего пользования.

Инцидент произошел 29 ноября в районе 20.00 на железнодорожном переезде путей необщего пользования, которые принадлежат предприятию. В районе танковой дороги на полигон вагон сошел с рельсов и опрокинулся, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В связи с этим будет проверено соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В настоящий момент идет установка причин происшествия. По итогам инспекции будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, соответствия железнодорожной инфраструктуры требованиям законодательства о железнодорожном транспорте.

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