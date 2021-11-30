На Среднем Урале в январе-сентябре соцподдержку по оплате жилья и ЖКУ получили 21,5% населения

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. В Свердловской области на конец сентября 2021 года правом получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 72 тыс. семей, что на 14,1 тыс. семей меньше, чем в том же периоде прошлого года.



Как сообщает Свердловскстат, бюджетные субсидии предоставляются семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) превышают установленную в регионе максимально допустимую долю расходов в совокупном доходе семьи (в Свердловской области это составляет 22%).



Среднемесячный размер начисленной субсидии на одну семью составил 1 тыс. 587,8 руб., что на 3% больше уровня января-сентября 2020 года.



Помимо субсидий, гражданам предоставляется соцподдержка по оплате жилья и ЖКУ, которая не зависит от уровня доходов семьи. За январь-сентябрь этого года ею воспользовалось 920,4 тыс. человек, или 21,5% населения региона. Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя составил 892,6 руб.