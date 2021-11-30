«Уральские авиалинии» взыскали с бывшего сотрудника 394 тыс. рублей в качестве компенсации за его обучение

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» обратилось в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с иском к бывшему сотруднику о взыскании денежных средств, затраченных на его обучение. Сумма иска составила 1 млн 096 тыс. 880 руб., а также 13 тыс. 684 руб. госпошлины. Иск был удовлетворен частично, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Причиной претензий авиакомпании к бывшему работнику стало его неисполнение обязательств по ученическому договору. В ноябре 2018 года между ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» и мужчиной был заключен ученический договор по программе переподготовки членов летных экипажей. Согласно договору, тот обязался после прохождения обучения проработать в АК «Уральские авиалинии» не менее пяти лет. Однако мужчина проработал в должности второго пилота с апреля по ноябрь 2019 года, затем уволился в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 77 ТК РФ «По соглашению сторон».



Октябрьский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев дело, постановил взыскать с ответчика сумму, затраченную на обучение, пропорционально фактически не отработанному после окончания учебы времени.



Истец и ответчик, не согласившись с решением, подали апелляции в Свердловский областной суд, который оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений. С мужчины взысканы расходы, понесенные истцом в связи с обучением, в сумме 394 тыс. 382 руб., а также расходы по уплате госпошлины — 7 тыс. 143 руб.