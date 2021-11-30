Какие законы вступают в силу в декабре

В декабре 2021 года в РФ вступает в силу ряд законов, затрагивающих различные сферы жизни россиян. О самых значимых изменениях — в обзоре УрБК.



Без маркировки — штраф



С 1 декабря в России вводятся административные штрафы за производство или продажу лекарств без маркировки. Наказание предусмотрено также за нарушение порядка нанесения на такой товар средств идентификации.



Кроме того, наказуемым будет непредставление сведений или нарушение порядка и сроков их передачи оператору государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.



Таким образом, для должностных лиц за производство или реализацию немаркированных лекарств предусмотрены штрафы от 5 до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. При этом товар будет конфискован. Аналогичные санкции будут введены и за опоздания при внесении данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов или передачу туда недостоверных сведений.



Помимо этого, в Уголовном кодексе РФ установят ответственность за использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. За данное нарушение может грозить лишение свободы на срок до трех лет.



Досудебная блокировка



Банк России с 1 декабря получит право на досудебную блокировку мошеннических сайтов. В первую очередь ограничение коснется интернет-страниц финансовых пирамид и фишинговых сайтов — платформ, которые копируют дизайн реально существующих организаций и таким образом собирают личные данные пользователей либо оказывают несуществующие услуги.



Теперь регулятор сможет обратиться в суд с требованием об ограничении доступа к подобным ресурсам, параллельно уведомив об этом Генпрокуратуру. После этого Роскомнадзор потребует от провайдера хостинга удалить эти данные. У владельца сети будут сутки на выполнение требований, иначе сайт заблокируют.



Без привязки к ЗАГСу



С декабря в ЗАГСах начинает работать экстерриториальный принцип работы. Это значит, что оформить необходимые документы, например свидетельство о рождении ребенка, можно будет в любом отделении ведомства, без привязки к месту прописки.



Отметим, что ранее в большинстве случаев приходилось обращаться в отделение ЗАГСа по месту жительства или хранения актовой записи. Теперь получить справки и свидетельства, внести корректировки в актовые записи, восстановить или аннулировать их можно без ограничений.



Встречают по отпечаткам



С 29 декабря иностранцы, прибывшие в Россию на срок более 90 календарных дней, должны будут сдать отпечатки пальцев, пройти фотографирование и медицинский осмотр. Последнее в том числе будет включать подтверждение отсутствия инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также наркотической зависимости.



Иностранцы, прибывшие в Россию работать, должны будут пройти указанные выше процедуры в течение 30 дней, остальные — в течение 90 дней.



После прохождения дактилоскопии и фотографирования гражданину будет выдан сертификат. При уклонении от выполнения данных требований срок пребывания мигрантов в стране будет сокращен. За отказ от их выполнения грозит депортация.



Не для галочки



С 30 декабря банкам будет запрещено проставлять отметки о согласии заемщика на дополнительные услуги в ходе оформления потребительского кредита.



После введения данного запрета кредитная организация не сможет распечатывать договоры, в которых заранее проставлены крестики (Х) или галочки (V), означающие согласие заемщика на условия кредита или дополнительные услуги. Гражданин самостоятельно должен будет указать, в каких услугах он нуждается.



Помимо этого, с 30 декабря в договор о кредите будет запрещено включать требование к заемщику иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.