Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 15,3%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. По состоянию на 22 ноября 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 91 тыс. 196 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За последнюю неделю показатель увеличился на 0,7%, за месяц — на 2%, с начала года — на 15,3%. По данным УПН, цены на квартиры в уральской столице в очередной раз обновили исторический максимум.

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