На Среднем Урале зарегистрировали более 72 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. На 25 ноября жители Свердловской области подали 72 тыс. 224 заявки на оформление кредитов по программе «Ипотека с господдержкой», говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 49 тыс. 036 уже одобрены, по 17 тыс. 881 получены отказы.
Отметим, что Свердловская область занимает шестое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Тюменской области.
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