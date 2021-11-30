В Екатеринбурге по распоряжению главы города Алексея Орлова увеличат площадь лесных насаждений

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в городе планируется провести общественные обсуждения проекта изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗиЗ). Приведение документа в актуальное состояние предполагает увеличение площади лесных и рекреационных пространств уральской столицы, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Как пояснили специалисты департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга, изменения в документ предполагают установление территории общего пользования ТОП-1 (парки, набережные, скверы, бульвары) в отношении обоих берегов реки Исети, от улицы Декабристов до улицы Большакова. А также установление ТОП-1 в отношении земельного участка на улице Главной общей площадью 3 тыс. 908 кв. м.



Изменения коснутся установления территориальной зоны городских лесов (ЗГС) в районе поселка Верхнемакарово, относящегося к Чкаловскому району города Екатеринбурга, а также в отношении участка земли на Чусовском тракте. Кроме того, участникам общественных обсуждений будет предложено установить зону Р-1 (зона отдыха населения) в отношении земельного участка площадью 28 тыс. кв. м. в районе поселка Зеленый Бор.



Актуализация ПЗиЗ, по мнению специалистов, поможет улучшить условия для успешного комплексного развития рекреационных пространств, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также реализации мероприятий по благоустройству набережной Исети.