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30.11.2021

В Каменске-Уральском главу потребкооператива «Содействие» будут судить за хищение более 430 млн рублей у пайщиков

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. Бывшая председательница кредитного потребительского кооператива Уральского региона «Содействие» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Ее обвиняют в хищении средств 1 тыс. 121 пайщика на общую сумму более 430 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, в период с 2009 по 2019 год женщина 1979 года рождения подписывала с гражданами договоры о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом начисления компенсаций (процентов). По документам пайщикам была положена выплата минимум в 11% годовых. Но обвиняемая не выполняла свои обязательства и распоряжалась деньгами на свое усмотрение.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Его рассмотрит Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

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