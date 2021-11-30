МЧС России предупреждает свердловчан о мокром снеге и гололедице 30 ноября

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2021. Главное управление МЧС России по Свердловской области информирует жителей Среднего Урала о том, что 30 ноября на территории региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах.



Спасатели просят свердловчан ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов и дальних поездок. Мокрый снег и гололед могут создать неблагоприятную обстановку на дорогах в городе и за его пределами. Чтобы избежать аварий, водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.



Пешеходам во время непогоды следует избегать приближения к деревьям, рекламным щитам, домам с ненадежной кровлей и линиям электропередачи. В случае возникновения экстренной ситуации необходимо обращаться в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».