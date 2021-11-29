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29.11.2021

Средний размер автокредитов в Свердловской области в октябре вырос на 3%

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2021. В Свердловской области средний размер выданных в октябре этого года автокредитов составил 1 млн 081 тыс. 274 руб., что на 3% больше показателя предыдущего месяца этого же года (1 млн 050 тыс. 170 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 18-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. В первую пятерку по размеру выданных за указанный период автокредитов попали Москва (1,83 млн руб.), Московская область (1,53 руб.), Санкт-Петербург (1,44 млн руб.), Ленинградская область (1,32 млн руб.), а также Краснодарский край (1,3 млн руб.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, наиболее заметно средний размер выданных в октябре 2021 года автокредитов вырос в Тульской (плюс 4,3%) и Омской (плюс 4,2%) областях, Татарстане (плюс 3,5%), а также Нижегородской (плюс 3,3%) и Саратовской (плюс 3,1%) областях.

В целом по стране в октябре этого года средний размер выданных кредитов на покупку автомобилей (новых и с пробегом) составил 1,22 млн руб., что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,21 млн руб.).

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