Годовая инфляция в промышленности УрФО составляет 33%

Рост цен на продукцию промышленного назначения в Уральском федеральном округе (УрФО) за год составил почти 33%. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель директора Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина.



По ее словам, в целом по стране годовая инфляция в промышленности составила 20%.



«В структуре промышленности УрФО преобладает металлургия и машиностроение. Соответственно, ускорение инфляции было вызвано ростом цен на металлы и другие экспортируемые товары», — сообщила В. Акбердина.