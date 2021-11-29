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29.11.2021

Годовая инфляция в промышленности УрФО составляет 33%

Рост цен на продукцию промышленного назначения в Уральском федеральном округе (УрФО) за год составил почти 33%. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель директора Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина.

По ее словам, в целом по стране годовая инфляция в промышленности составила 20%.

«В структуре промышленности УрФО преобладает металлургия и машиностроение. Соответственно, ускорение инфляции было вызвано ростом цен на металлы и другие экспортируемые товары», — сообщила В. Акбердина.

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