Годовая инфляция в промышленности УрФО составляет 33%

Рост цен на продукцию промышленного назначения в Уральском федеральном округе (УрФО) за год составил почти 33%. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель директора Института экономики УрО РАН Виктория Акбердина.
По ее словам, в целом по стране годовая инфляция в промышленности составила 20%.
«В структуре промышленности УрФО преобладает металлургия и машиностроение. Соответственно, ускорение инфляции было вызвано ростом цен на металлы и другие экспортируемые товары», — сообщила В. Акбердина.
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